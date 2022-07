Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Icardi... Révélations XXL sur ce transfert à 50M€ de Campos

Publié le 7 juillet 2022 à 22h10 par Amadou Diawara

Désireux de s'offrir les services de Gianluca Scamacca, le PSG aurait mis ce dossier en stand-by parce qu'il comptait dégraisser son effectif avant de finaliser ce transfert. Toutefois, à cause de l'Atlético de Madrid et du Napoli, Luis Campos aurait été contraint de vite remettre un coup de boost sur ce dossier. Désormais, le PSG serait on ne peut plus proche d'un accord total pour le transfert de Gianluca Scamacca.

Très performant lors de son prêt au Genoa, Gianluca Scamacca aurait tapé dans l'oeil du PSG. En effet, Luis Campos - qui vient d'arriver à Paris en tant que conseiller football - aurait coché le nom de l'attaquant de Sassuolo et serait emballé par l'idée de l'offrir à Christophe Galtier cet été.

Mercato - OM : La réponse tombe pour l’arrivée de Paulo Dybala https://t.co/SUcq4YI7x8 pic.twitter.com/FEkqi6uhbB — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Le transfert de Scamacca en stand-by à cause de Neymar et Icardi ?

D'ailleurs, Luis Campos aurait déjà très bien avancé sur ce dossier, puisqu'il aurait presque trouvé un accord total avec Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca. En effet, comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport ce jeudi, un rendez-vous serait programmé entre le PSG, Sassuolo et l'agent du joueur pour finaliser un transfert à 45M€, plus bonus.

Luis Campos a accéléré pour Scamacca à cause de la concurrence