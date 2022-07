Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Henrique tentent un coup de poker pour Skriniar

Publié le 9 juillet 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain se heurte actuellement à un mur pour Milan Skriniar, puisque l’Inter réclamerait entre 70 et 80M€ pour le laisser filer. Trop pour Luis campos et Antero Henrique, qui semblent user de tous les subterfuges pour essayer de trouver un compromis et enfin offrir un nouveau défenseur central à Christophe Galtier.

Ça commence à être très long. Le 16 juin dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intention de Luis Campos d’aller chercher Milan Skriniar à l’Inter. Un objectif de taille, puisque le Slovaque est l’un des meilleurs défenseurs de Serie A de ces dernières années et pourrait être le nouveau pilier de l’arrière-garde du PSG, aux côtés de Marquinhos. Sauf que les négociations avec l’Inter ne semblent pas vraiment avancer...

Encore 10M€ de différence

Ce samedi, la presse italienne parle d’une nouvelle rencontre entre le PSG et l’Inter, qui aurait eu lieu à Milan tout récemment. Une rencontre qui n’aurait toutefois pas donné grands choses, puisque Sport Mediaset parle d’un écart de 10M€ entre la dernière proposition du PSG et la demande de l’Inter, qui ne semble pas du tout vouloir faire un effort. Il Corriere dello Sport assure que les choses pourraient bouger au cours des prochaines 48h, avec une nouvelle rencontre qui serait programmée.

