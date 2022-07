Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos joue avec le feu pour le transfert de Renato Sanches

Publié le 9 juillet 2022 à 10h00 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Renato Sanches est au centre d’un duel sans merci pour son avenir. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com le Paris Saint-Germain est sur ses traces, mais c’est également le cas de l’AC Milan, qui semble discuter avec le milieu du LOSC depuis plusieurs mois déjà.

Ou jouera Renato Sanches dans un mois, lorsque la Ligue 1 rouvrira ses portes ? Après avoir remporté le titre de Champions de France avec le LOSC, le milieu semble plus que jamais en instance de départ et ses dirigeants ne semblent pas du tout vouloir le retenir, espérant tout de même en tirer une belle somme. Une porte s’est ouverte avec l’arrivée de Luis Campos au PSG, comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Après l’avoir recruté chez les Dogues en 2019, Campos semble déterminé à le retrouver du côté du PSG, où une recrue est déjà arrivée au milieu avec Vitinha. Mais la tâche ne s’annonce pas si simple...

Accord total entre le LOSC et l’AC Milan ?

Ce samedi, la presse italienne donne en effet l’avantage à l’AC Milan, qui discuterait avec Renato Sanches et son entourage depuis cet hiver. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les Champions d’Italie auraient trouvé un accord avec le LOSC autour des 10M€ et voudrait désormais faire de même avec l’international portugais. Ce dernier semble pour le moment très attiré par le PSG, mais la piste milanaise ne semble pas du tout lui déplaire.

Renato Sanches réclamerait 6M€ par an

Du côté de Tuttosport , on parle d’un coup de bluff de la part du Paris Saint-Germain, qui n’aurait vraisemblablement pas l’intention de porter l’offensive décisive pour le moment. Les discussions entre l’AC Milan et le clan Sanches n’avanceraient toutefois pas très bien, puisque pour le moment ça bloquerait notamment sur le salaire. Le milieu de terrain réclamerait 6M€ net par an, un montant beaucoup trop important pour les Rossoneri, qui donne tout de même toujours la priorité à cette piste pour le moment.

Au Portugal, on parle plutôt du PSG