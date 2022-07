Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 10M€ est sur le point d'échapper à Campos

Publié le 8 juillet 2022 à 9h15 par Arthur Montagne

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha, le PSG cherche à recruter d'autres milieux de terrain à l'image de Renato Sanches. Toutefois, le profil du joueur du LOSC plait également à l'AC Milan qui serait même proche d'un accord avec les Dogues pour le transfert de Renato Sanches.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'active pour le recrutement de Renato Sanches. Après avoir réussi à boucler le transfert de Vitinha, Luis Campos souhaite attirer un autre milieu de terrain portugais. Une offre de 10M€ a ainsi été transmise au LOSC, mais les Dogues semblent privilégier une vente à l'étranger ce qui fait les affaires de l'AC Milan, très actif sur ce dossier depuis plusieurs semaines.

Mercato - PSG : Campos en grand danger pour le transfert de Renato Sanches ? https://t.co/KISg7sO6Wx pic.twitter.com/R3RoCVxXuu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 6, 2022

Milan proche d'un accord avec le LOSC

Jusqu'à l'arrivée du PSG dans les discussions, l'AC Milan était d'ailleurs le grand favori dans ce dossier. Cependant, les discussions entre lillois et parisiens peinent à aboutir et selon les informations de Sky Sport , ce sont bien les Rossoneri qui pourraient en profiter. Le club lombard aurait ainsi trouvé un accord avec le LOSC pour un transfert avoisinant les 10M€.

Renato Sanches joue la montre

Les discussions seraient constantes entre les deux clubs, ainsi qu'avec Jorge Mendes, mais le plus dure reste à faire pour l'AC Milan, à savoir trouver un accord avec Renato Sanches qui semble plus attiré par la perspective de retrouver Luis Campos et Christophe Galtier au PSG.