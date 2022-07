Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l'arrivée de Galtier, un transfert à 80M€ bouclé par Campos ?

Publié le 7 juillet 2022 à 13h45 par Bernard Colas

Après le transfert de Vitinha, Luis Campos poursuit les discussions avec l'Inter pour boucler l’arrivée de Milan Skriniar. L’international slovaque apparaît comme la priorité du PSG pour renoncer le secteur défensif, mais le club tarde à trouver un accord avec la formation de Serie A. Les négociations se poursuivent, et les Nerazzurri pourraient bien obtenir gain de cause.

Nommé conseiller football du PSG, Luis Campos n’a pas tardé avant de se montrer actif. Vitinha est la première recrue du Portugais, qui souhaite désormais recruter d’autres joueurs en vue de la nouvelle saison. Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Hugo Ekitike (Reims) sont visés pour renforcer le secteur offensif, tandis que Renato Sanches (LOSC) a déjà fait l’objet d’une offensive du PSG comme vous l’a révélé le10sport.com, mais le gros dossier du moment concerne Milan Skriniar.

Le PSG ne lâche rien

À un an de la fin de son contrat avec l’Inter, Milan Skriniar devrait plier bagage afin de permettre à son club de renflouer ses caisses. Selon la presse italienne, le PSG apparaît comme l’unique prétendant sérieux et compte bien parvenir à ses fins rapidement, mais les négociations traînent en longueur puisque les Nerazzurri ne veulent pas brader leur joueur.

