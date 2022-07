Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un coup de tonnerre se confirme pour le mercato

Publié le 7 juillet 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Formé au PSG, Presnel Kimpembe pourrait ne pas être conservé cet été. S'il n'est pas sur la liste des transferts, l'international français ne sera pas pour autant retenu par Luis Campos et Christophe Galtier en cas de belle offre. Et cela tombe bien puisque Chelsea semble intéressé, ce qui pourrait ouvrir la porte à des retrouvailles avec Christophe Galtier.

Bien qu'il soit souvent question du recrutement du PSG, côté départ, ça devrait également bouger cet été. Présent en conférence de presse mardi, Christophe Galtier affichait effectivement sa volonté d'avoir un effectif réduit sous la main. « Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif », assurait le nouvel entraîneur du PSG. Dans cette optique, plusieurs indésirables ont rapidement été identifiés à l'image de Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler. Mais le cas Kimpembe pose également question.

La déclaration de Kimpembe ne passe pas

Et pour cause, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Presnel Kimpembe a jeté un énorme froid sur son avenir. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG et c'est réciproque. J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », confiait-il. Une déclaration qui n'aurait pas été du coût de Luis Campos selon les informations de L'EQUIPE . Il faut dire que cela ressemble à ultimatum, et Christophe Galtier aussi aurait été particulièrement surpris.

Le PSG ouvert à une vente de Kimpembe ?

Par conséquent, l'hypothèse d'une vente de Presnel Kimpembe cet été n'est absolument pas à exclure, toujours d'après L'EQUIPE . Le club de la capitale devrait évoluer dans un système à trois défenseurs centraux et alors que Milan Skriniar, qui occupe l'axe droit, pourrait débarquer, le PSG scruterait également le marché pour recruter un joueur capable d'occuper l'axe gauche, poste qui semblait promis à Presnel Kimpembe. Par conséquent, au sein du club, personne ne semble s'opposer à un départ de l'international français, à condition qu'une belle offre soit transmise.

Chelsea dans le coup, un transfert à plus de 70M€ ?