Mercato - PSG : Neymar, Messi… La révolution d’Al-Khelaïfi connaît déjà ses limites

Publié le 7 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Comme le président du PSG l’a fait savoir ces dernières semaines, la fin de l’ère du bling et des paillettes devrait avoir lieu au Paris Saint-Germain. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi et la section sportive gérée par Luis Campos et Antero Henrique devraient connaître toutes les peines du monde pour pousser Lionel Messi et Neymar vers la sortie.

Le 21 juin dernier, le jour de la fête de la musique, Nasser Al-Khelaïfi faisait sa fête personnelle lors d’une entrevue pour Le Parisien au cours de laquelle il faisait savoir qu’il y allait avoir du changement au PSG et que l’ère « bling bling » était révolue. « Si les supporters vont être déçus de se retrouver avec Galtier plutôt que Zidane ? Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ».

Al-Khelaïfi veut mettre un terme à l’ère des paillettes

Relancé sur ce qu’allait signifier ce changement de philosophie pour Neymar Jr, prolongé jusqu’en juin 2025 avec une clause activée le 1er juillet révélée par le10sport.com en mai 2021 pour que son contrat soit rallongé jusqu’en juin 2027, Nasser Al-Khelaïfi mettait un petit coup de pression à Neymar en affirmant qu’il avait la volonté de ne plus laisser de passe droit et que l’implication des joueurs devra être totale dès à présent. « Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat ».

Annoncé sur le départ, Neymar compte bien rester au PSG

Depuis, l’avenir de Neymar a été considérablement évoqué dans la presse et toujours selon Le Parisien , ni le Brésilien ni le PSG ne serait contre l’arrêt de leur collaboration. Pour autant, Fabrizio Romano a dernièrement fait savoir que Neymar n’aurait nullement l’intention de plier bagage et de quitter le Paris Saint-Germain cet été, son objectif premier étant de remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale.

Et pour Lionel Messi, un changement d’air n’est pas d’actualité