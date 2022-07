Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos doit-il se séparer de Presnel Kimpembe ?

Publié le 8 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Lors de ce marché des transferts, ça va énormément bouger au PSG. Vitinha a déjà été recruté par Luis Campos et d’autres recrues sont attendues dans les semaines à venir chez les champions de France. A côté de cela, le PSG veut réaliser un gros dégraissage. Les indésirables sont poussés vers la sortie, mais il est également question d’un possible transfert de Presnel Kimpembe. Faut-il alors se séparer du défenseur central ?

Ces dernières semaines, le sujet Presnel Kimpembe s’est invité sur le mercato du PSG. Aujourd’hui, l’international français est sous contrat jusqu’en 2024, mais il souhaite tout de même avoir des réponses de la part de la nouvelle direction. Ainsi, dernièrement, Kimpembe avait envoyé un message fort à propos de son avenir, lâchant : « J'aurai 27 ans en août, c'est un moment clé de ma carrière. J'attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement ». Il n’en fallait alors pas plus pour voir les rumeurs se multiplier à propos d’un possible départ du PSG pour Kimpembe.

Kimpembe pense à partir ?

Dernièrement, il était expliqué que Presnel Kimpembe n’avait pas forcément eu de réponse de la part du PSG suite à sa sortie. De quoi alors le faire réfléchir considérablement réfléchir. Et désormais, il étudierait toutes les possibilités, y compris donc celle de quitter le PSG à l’occasion de ce mercato estival. D’ailleurs, il ne manquerait pas de prétendants puisque Chelsea, la Juventus ou encore l’Atlético de Madrid seraient intéressés par Kimpembe.

Le PSG ne le retiendra pas

Tenté donc par un départ du PSG, Presnel Kimpembe ne devrait pas être retenu. En effet, chez les champions de France, on aurait ouvert la porte pour le départ de l’international français, alors que Milan Skriniar pourrait prochainement débarquer et un autre renfort en défense central serait recherché à Paris. Toutefois, pour Kimpembe, il faudrait au moins compter 70M€ selon les estimations du PSG.



Les conditions seraient donc posées du côté du PSG pour le transfert de Presnel Kimpembe. A voir maintenant si un club s’alignera sur celles-ci. Cela pourrait être le cas de Chelsea où Thomas Tuchel serait très intéressé à l’idée de retrouver son ancien joueur. Et alors que les Blues ont perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, l’effort pourrait être fait pour avoir Kimpembe. L’Atlético de Madrid pourrait également avoir son mot à dire. Dernièrement, il était d’ailleurs expliqué que les agents du joueur du PSG avaient un rendez-vous dans la capitale espagnole.



Alors, Campos doit-il se séparer de Presnel Kimpembe ?