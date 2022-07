Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a fixé un transfert à 50M€

Publié le 8 juillet 2022 à 19h45 par Bernard Colas

Alors que le PSG souhaite apporter de gros changements dans l’entrejeu, plusieurs départs sont attendus à ce poste, et Leandro Paredes pourrait notamment être concerné. Cependant, l’international argentin ne devrait pas pour autant être poussé vers la sortie, et un prix XXL aurait été fixé pour son transfert.

Pour sa première recrue au PSG, Luis Campos a décidé, comme à l'accoutumé, de miser sur un jeune espoir en la personne de Vitinha. L’international portugais de 22 ans s’est engagé pour cinq ans dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€. Désormais, d’autres renforts sont attendus dans l’entrejeu, à l’instar de Renato Sanches (LOSC) ou Seko Fofana (RC Lens), mais le PSG souhaite également se séparer de plusieurs éléments, et Leandro Paredes pourrait être concerné.

Le PSG attendrait 50M€ pour Paredes

Ces derniers jours, plusieurs médias ont indiqué que Leandro Paredes pourrait partir durant le mercato estival. Selon Paris Fans , la tendance n’est pas à un départ pour l’international argentin, mais celui-ci ne sera pas retenu pour autant si le PSG recevait une offre satisfaisante, mais les exigences du club de la capitale ont de quoi effrayer les éventuels prétendants. En effet, Paris Fans assure que le PSG attendrait environ 50M€ pour le transfert de Paredes.





Paredes veut rester