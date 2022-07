Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise conduite, retard… Voilà pourquoi le Qatar veut lâcher Neymar

Publié le 9 juillet 2022 à 19h10 par Bernard Colas

Une fois n’est pas coutume, Neymar devrait faire parler de lui dans ce mercato estival. Si le Brésilien n’a pas forcément la tête à un départ, la direction parisienne envisage de se séparer de son attaquant contrairement aux années précédentes. La star du PSG sort en effet d’une saison difficile, mais l’aspect extrasportif entrerait aussi en compte.

Quand ce n’est pas Kylian Mbappé, c’est Neymar qui se retrouve au cœur des rumeurs pour son avenir. Alors que l’international français a prolongé son bail jusqu’en 2025 et sera bel et bien un joueur du PSG lors du prochain exercice, l’avenir de l’attaquant brésilien est beaucoup plus incertain. Et pour cause, après avoir fermé la porte à son départ ces dernières années, le PSG envisage désormais de se séparer de son numéro 10. Une décision sportive, mais pas que.

Mercato - PSG : Galtier a pris sa décision pour le transfert de Neymar https://t.co/imvAbZZ2kM pic.twitter.com/FrKcNVX6Jf — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 9, 2022

Le déclin sportif de Neymar

En effet, Neymar sort d’une saison difficile, lui qui a une nouvelle fois souffert d’une blessure à la cheville l’éloignant des terrains plusieurs mois. Depuis son arrivée en 2017, l’international auriverde a décliné et semble aujourd’hui très loin de son meilleur niveau alors qu’il a fêté ses 30 ans en début d’année. Pour le PSG, c’est le moment ou jamais pour se séparer de Neymar, même si les prétendants manquent à l’appel en raison du coût d’une telle opération, mais d’autres facteurs justifient la lassitude des dirigeants.

Le comportement de Neymar irrite le PSG