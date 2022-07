Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révolution de Campos se met en place, départs surprenants en vue ?

Publié le 9 juillet 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, le PSG s'est lancé dans une grosse opération dégraissage. Tout juste intronisé par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos serait prêt à laisser filer n'importe quel joueur de Christophe Galtier, hormis Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Achraf Hakimi. En effet, aucun joueur ne devrait être retenu cet été s'il ne se sent pas totalement investi dans le projet parisien.

Arrivé au PSG en lieu et place de Leonardo et avec le rôle de conseiller football, Luis Campos a pour mission principale de renforcer l'effectif de Christophe Galtier cet été. Mais pour mener à bien cet objectif, le nouveau dirigeant du PSG serait contraint de dégraisser le groupe parisien. Dans cette optique, Luis Campos aurait d'ores et déjà identifié les indésirables du club, mais également les joueurs intouchables cet été.

Mbappé, Marquinhos, Verratti et Hakimi sont intouchables au PSG

Selon les informations du Parisien , il y aurait quatre joueurs intransférables au PSG actuellement : Kylian Mbappé, le capitaine Marquinhos, Marco Verratti et Achraf Hakimi. Par ailleurs, le club de la capitale ne voudrait pas se séparer de Keylor Navas, car il aimerait le garder en tant que doublure. Ainsi, pour tous les autres joueurs de Christophe Galtier, la porte serait ouverte.

Pour les autres, le PSG a fixé des conditions claires