Mercato - PSG : Tuchel passe à l'action pour le transfert de Kimpembe

Publié le 9 juillet 2022 à 13h45 par Jules Kutos-Bertin

Alors que sa situation avec le PSG se dégrade, Presnel Kimpembe penserait de plus en plus à quitter son club formateur. Chelsea s’intéresse à lui et Thomas Tuchel aurait déjà contacté le défenseur parisien. Cependant, la priorité des Blues n’est pas Kimpembe mais Matthijs de Ligt.

L’avenir de Presnel Kimpembe au PSG est de plus en plus incertain. A deux ans de la fin de son contrat, l’international français veut des certitudes. Mais pour le moment, Luis Campos semble surtout focalisé sur le dossier Skriniar qui continue d’avancer dans le bon sens. Kimpembe, de son côté, pense à un départ…

Chelsea a contacté Kimpembe

Comme depuis son arrivée à Chelsea, Thomas Tuchel est sur les rangs. D’après les informations de 90min , l’ancien entraîneur du PSG aurait même déjà contacté Presnel Kimpembe. A quelques mois de la Coupe du Monde, partir serait un risque pour le joueur formé au PSG. Surtout que Chelsea n’en fait pas sa priorité…

Vendre Kimpembe 50M avec 2 ans de contrat pour acheter Skriniar 70M+bonus avec un an de contrat, quelle idée de génie🤡Presko n'est pas intouchable à mes yeux mais ce deal est foireux — Lee (@Magnifique_75) July 8, 2022

La priorité est De Ligt… qui privilégie le Bayern Munich