Mercato - OM : Longoria tente un gros transfert en Ligue 1

Publié le 9 juillet 2022 à 13h15 par Hugo Ferreira mis à jour le 9 juillet 2022 à 13h16

Désireux de faire bonne figure en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite se renforcer en conséquence lors de ce mercato estival. De nombreux profils ont été étudiés dans chaque secteur, et Jonathan Clauss est ciblé. Les pourparlers ont débuté, et une première offre aurait été transmise au RC Lens.

A la recherche de renforts pour son secteur défensif, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Jonathan Clauss. En effet, Pol Lirola n’a pas donné satisfaction cette saison, et si l’Espagnol espère pouvoir s’imposer dans le couloir droit sous les ordres d’Igor Tudor, Pablo Longoria préférerait attirer le joueur du RC Lens, très en vue ces deux dernières saisons.

Clauss a séduit l’OM

En deux saisons, Jonathan Clauss a réussi à montrer toutes ses qualités sous le maillot du RC Lens. Le latéral a inscrit 8 buts et délivré 18 passes décisives en 74 rencontres, et s’est imposé comme un élément clé du système de Franck Haise. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues, puisque Didier Deschamps l’a convoqué pour la première fois en équipe de France au mois de mars. Convaincu par le joueur de 29 ans, l’OM souhaite le recruter, et aurait formulé une offre.

Une première offre a été transmise

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille serait passé à l’action pour tenter d’enrôler Jonathan Clauss. En effet, les Phocéens auraient transmis une première offre au RC Lens pour son latéral, et les deux parties négocient afin de trouver un accord. Pour le moment, le montant de la proposition de l’OM n’a pas encore fuité.