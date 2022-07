Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de froid pour l'arrivée de Mertens

Publié le 9 juillet 2022 à 11h45 par Hugo Ferreira

Désireux d’attirer un attaquant expérimenté au niveau européen, l’OM s’intéresse à Dries Mertens. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, celui-ci serait cependant prêt à réduire son salaire pour convaincre Naples de le prolonger, et pourrait retourner en Belgique en cas d’échec sur ce dossier, en signant à Anvers.

Au terme d’une bonne saison, l’Olympique de Marseille a réussi à décrocher son billet pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pablo Longoria veut désormais offrir à Igor Tudor un effectif capable de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe, et compte se montrer actif lors de ce mercato estival. De nombreux profils ont déjà été étudiés, et Dries Mertens est ciblé pour renforcer le secteur offensif. Cependant, l’international belge préférerait renouveler son aventure avec Naples, lui qui est libre depuis le 1er juillet.

Mertens est prêt à faire un effort pour rester à Naples

Selon les informations de Sky Sport , Dries Mertens serait prêt à faire un effort pour rester à Naples. En effet, l’international belge pourrait accepter de réduire son salaire de 500 000€ par mois. En cas d’échec, l’attaquant aurait même prévu un plan B, et envisagerait un retour en Belgique.

Un retour en Belgique est envisagé