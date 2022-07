Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Après Guendouzi et Saliba, Longoria veut encore faire son mercato à Arsenal

Publié le 9 juillet 2022 à 9h10 par Jules Kutos-Bertin

A peine débarqué à l’OM, Igor Tudor doit travailler en corrélation avec Pablo Longoria sur le mercato marseillais. Pour renforcer le flanc gauche, le club olympien s’intéresserait à Nuno Tavares et travaillerait sur les bases d’un prêt avec Arsenal. Le défenseur portugais est la piste la plus chaude à ce jour.

Pablo Longoria va t-il enfin s’activer sur le marché des transferts ? Un mois après l’ouverture du mercato, l’OM n’a recruté que le seul Isaak Touré (Samuel Gigot ayant signé l’hiver dernier). Un maigre bilan qui ne satisfait pas du tout les supporters olympiens mais surtout Jorge Sampaoli qui a préféré quitter le navire. Moins d’une semaine après son arrivée, Igor Tudor a lui aussi des exigences.

Nuno Tavares, priorité de l’OM

Et Pablo Longoria va tenter d’y répondre. Sur le flanc gauche, l’OM voudrait une fois de plus piocher à Arsenal. D’après les informations de L’Equipe , Longoria travaillerait sur un prêt avec les Gunners pour Nuno Tavares, la piste la plus chaude à ce poste.

🗞 L'OM cible bien le joueur d'Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nuno Tavares 🇵🇹 (22ans). Le club étudie la possibilité de l'avoir en prêt. #TeamOM | #MercatOM l'équipe pic.twitter.com/LOTARNEoP0 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 8, 2022

Amavi et Kolasinac ne suffisent pas

Malgré le retour de prêt de Jordan Amavi, l’OM a besoin d’étoffer son effectif à ce poste. Sead Kolasinac, arrivé l’hiver dernier, n’a pas convaincu et il n’entrera pas forcément dans les plans d’Igor Tudor. Reste à savoir si l’OM intéressera Nuno Tavares…