Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec l'arrivée de Tudor, Longoria oublie ces trois cibles de Sampaoli

Publié le 8 juillet 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Avant l'éviction de Jorge Sampaoli, l'OM aurait prévu de boucler les transferts de Danilo (Palmeiras), Justin Kluivert (AS Rome) et de Riechedly Bazoer. Alors que le coach argentin a été remplacé par Igor Tudor, le président marseillais aurait décidé d'effacer ces trois noms de ses tablettes.

Alors qu'il a réussi à qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des Champions, Jorge Sampaoli attendait de Pablo Longoria qu'il réalise un mercato XXL. En effet, le technicien argentin aurait voulu que le président marseillais lui offre plusieurs joueurs de grande classe cet été, et ce, pour rester compétitif en Ligue 1, et faire bonne figure en C1 . Mais alors que Pablo Longoria ne répondait pas à ses attentes, Jorge Sampaoli a préféré claquer la porte de l'OM.

Mercato - OM : Guendouzi sort du silence après le départ de Mandanda https://t.co/KNFRxEfGnP pic.twitter.com/4fwwgmlgeh — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Pablo Longoria ne veut plus boucler le transfert de Danilo

Juste après l'annonce de son départ, Jorge Sampaoli a tenu à faire ses adieux à l'OM et à expliquer les raisons qui l'ont poussé à faire ses valises. « Dès mon arrivée à Marseille, je m'y suis senti comme chez moi, comme si j'y avais vécu toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l'entraineur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM », a confié Jorge Sampaoli sur son compte Instagram .

L'OM enterre la piste menant à Justin Kluivert

Pour remplacer Jorge Sampaoli, Frank McCourt et Pablo Longoria ont décidé de faire confiance à Igor Tudor. Peu après l'annonce de la signature de son nouvel entraineur, le propriétaire de l'OM a justifié ce choix. « Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. Formé à Split, je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille » , a déclaré Frank McCourt.

Pablo Longoria renonce à Riechedly Bazoer malgré un accord contractuel