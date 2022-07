Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Dries Mertens devient totalement fou

Publié le 8 juillet 2022 à 15h30 par Baptiste Lefilliatre

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'Olympique de Marseille, Dries Mertens, libre de tout contrat depuis son départ de Naples, affole la cité phocéenne. Alors que plusieurs médias italiens annoncent un accord imminent entre l'attaquant et le club français, la réalité serait tout autre, puisque le joueur de 35 ans ne serait pas dans les plans de l'OM.

Après une entame très timide, l'Olympique de Marseille a enfin démarré son mercato estival à la toute fin du mois de juin, en officialisant l'arrivée du défenseur central Isaak Touré en provenance du Havre. S'il s'agit pour le moment de la seule recrue olympienne, excepté Igor Tudor venu remplacer Jorge Sampaoli au poste d'entraineur, le marché des transferts devrait s'emballer dans les jours à venir dans la cité phocéenne, Alors que l'écurie provençale retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, le président marseillais Pablo Longoria s'active pour renforcer le secteur offensif de son équipe. Parmi les profils ciblés, celui de Dries Mertens.

Mertens vers l'OM ?

Arrivé à Naples en 2013 en provenance du PSV Eindhoven, l'attaquant a vu son contrat en Italie expirer le 30 juin dernier. Malgré sa volonté de continuer l'aventure dans les rangs napolitains, l'international belge n'a finalement pas été prolongé par ses dirigeants. Libre de s'engager où il le souhaite, il est annoncé avec insistance du côté de l'OM, où il retrouverait son ancien coéquipier et compère d'attaque Arkadiusz Milik. Si le feuilleton dure depuis plusieurs semaines déjà, il s'enflamme véritablement ces dernières heures.

Contacts annoncés entre l'OM et Mertens

A en croire plusieurs médias italiens, Dries Mertens sera bel et bien un joueur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Selon les informations du quotidien Il Mattino , le transfert du buteur en Provence est très proche d'être conclu, après un dernier contact positif entre Marseille et son agent. De son côté, La Repubblica confirme que les champions d'Europe 1993 aimeraient s'octroyer les services du meilleur buteur de l'histoire de Naples, tandis que Thibaud Vézirian avance qu'il y a eu des rendez-vous entre les deux parties. Cependant, la prudence est de mise sur ce dossier, puisque le son de cloche n'est pas du tout le même sur le Vieux Port.

L'OM ne voudrait pas de Mertens