Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos sous pression pour le transfert de Skriniar ?

Publié le 9 juillet 2022 à 18h10 par Axel Cornic

Les négociations autour de Milan Skriniar semblent avoir atteint leur stade final. Après une première offre de 60M€, le Paris Saint-Germain préparerait une nouvelle offensive et si du côté de l’Inter on continue à réclamer 70M€, on semble également avoir hâte d’en finir avec ce transfert qui traine depuis plusieurs semaines.

Les doutes autour du transfert de Milan Skriniar s’amenuisent au fil des jours. Il ne reste en effet qu’un an de contrat au joueur et le PSG comme l’Inter semblent ouverts aux négociations. La seule question est de savoir sur quel montant les deux clubs tomberont d’accord ! La dernière offre du PSG ne dépasserait pas les 65M€, alors que l’Inter continuerait de réclamer entre 70 et 80M€ pour le défenseur de 27 ans.

L'Inter veut boucler en deux jours l'opération Skriniar

D’après les informations de DAZN , l’Inter aurait hâte d’en finir avec Milan Skriniar et voudrait trouver un accord avec le PSG au cours des deux prochains jours. Le club milanais aurait en effet besoin de l’argent de ce transfert pour boucler son mercato assez rapidement et cela passera par Gleison Bremer, successeur annoncé du Slovaque, mais également pas d’autres occasion comme Paulo Dybala.

Campos également pressé d'en finir ?