Transferts - PSG : Luis Campos commence à s’agacer sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 13h30 par Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines que Luis Campos tente d’attirer Gianluca Scamacca au Paris Saint-Germain, avec les médias italiens qui évoquent une offre de 35M€ ce samedi. Pourtant, Sassuolo tient bon et continuerait à réclamer pas moins de 50M€ pour son attaquant... et Campos commencerait à en avoir assez de ces négociations interminables.

La Ligue 1 débutera dans un mois et pour le moment, un seul transfert a été bouclé par Luis Campos. Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, le nouveau boss du PSG a en effet bouclé l’arrivée de Vitinha pour près de 40M€. Depuis... plus rien ! Le Portugais travaille actuellement sur plusieurs dossiers chauds, mais aucun ne semble véritablement avancer. La presse italienne parle notamment de Milan Skriniar, avec 10M€ qui sépareraient encore le PSG de la demande de l’Inter, qui voudrait absolument récupérer entre 70 et 80M€ de ce transfert. Toujours en Italie les Parisiens auraient vraisemblablement présenté une offre de 35M€ pour Gianluca Scamacca, un autre grand objectif de Campos, mais là encore les choses semblent être plus compliquées que prévu.

Sassuolo réclame toujours 50M€ pour Scamacca

D’après les informations de Sky Sport Italia , la dernière offre du PSG comporterait une part fixe de 30M€, ainsi que 5M€ de bous variés. Du côté de Gianluca Scamacca on semble séduit par le projet parisien, puisqu’il pourrait pour la première fois de sa vie disputer la Ligue des Champions, mais cela ne semble pas du tout être le cas de son club. Sassuolo aurait clairement expliqué au PSG que cette offre de 35M€ ne suffit pas et que Scamacca ne sera pas bradé cet été, avec la barre qui serait toujours fixée à 50M€.

Campos commence à trouver le temps long

Ce samedi, Il Corriere dello Sport laisse entendre que ce bras de fer commencerait à sérieusement agacer Luis Campos. Son objectif était en effet de rapidement recruter les principaux renforts planifiés cet été, afin que Christophe Galtier puisse travailler calmement avec son groupe quasiment au complet. Avec la Ligue 1 qui approche à grands pas, il commencerait à s’inquiéter du temps pris par Sassuolo, qui de son côté ne serait absolument pas pressé et n’aurait aucune intention de revoir sa position.

Ekitike, le plan B ?

Peut-on donc s’attendre à un changement de cap de Luis Campos, lâchant Gianluca Scamacca pour se concentrer sur un dossier plus simple ? Compliqué à dire, puisque l’Italien semble beaucoup plaire au nouvel architecte du projet parisien. Son profil serait en effet inédit au sein du PSG, où les attaquants actuels sont plutôt connus pour attaquer la profondeur et Christophe Galtier semble en avoir cruellement besoin, pour installer son dispositif à trois défenseurs. La seule alternative serait Hugo Ekitike du Stade de Reims, qui n’est pas tout à fait le même joueur que Scamacca, mais qui semble être un transfert plus simple à boucler.