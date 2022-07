Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Après Vitinha, le Qatar va lâcher 120M€ sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 0h00 par Amadou Diawara

Nommés il y a quelques jours au PSG, Luis Campos et Christophe Galtier planchent sur le mercato. Et après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€, le club de la capitale semble parfaitement lancé sur le marché. En effet, Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Milan Skriniar (Inter Milan) devraient suivre dans les prochains jours.

Cet été, le PSG compte bien renforcer de manière importante son effectif. Plusieurs départs sont espérés, mais surtout des arrivées sont très attendues. Celle de Vitinha est déjà officielle. Le milieu de terrain portugais a débarqué pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais ce ne sera évidemment pas le seul transfert de l'été au PSG. Deux autres pourraient rapidement suivre.

Réunion cruciale pour Scamacca

Le premier d'entre eux pourrait être Gianluca Scamacca. En effet, l'attaquant italien est très apprécié par Luis Campos et les discussions avec Sassuolo auraient connu un coup d'accélérateur ce vendredi selon les informations de Sky Sport . Cela devrait aboutir à un accord pour un transfert avoisinant les 50M€, bonus compris.

Skriniar plus proche que jamais