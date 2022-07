Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 35M€ est dégainée, Campos se fait recaler

Publié le 9 juillet 2022 à 9h15 par Hugo Ferreira

Désireux de renouveler son secteur offensif, où Mauro Icardi ne convient plus, le PSG s’intéresse de près à Gianluca Scamacca. Antero Henrique se serait déplacé en Italie afin de rencontrer Sassuolo, et de transmettre une offre, cependant, les Neroverdi l’ont refusée et ne comptent pas laisser partir l’attaquant pour moins de 50M€.

Le Paris Saint-Germain veut renforcer son effectif lors de ce mercato estival, et le secteur offensif ne sera pas négligé. Si le club de la capitale peut pourtant compter sur Kylian Mbappé, Lionel Messi ainsi que Neymar, Angel Di Maria a fait ses valises, et Mauro Icardi ne sera pas retenu. Pour les remplacer, le PSG cible Gianluca Scamacca. Très en vue avec Sassuolo, celui-ci a été l’une des révélations de la saison en Serie A, où il a inscrit 16 buts en 36 rencontres. Une offre aurait même été transmise aux Neroverdi .

Le PSG a fait une offre pour Scamacca

Le PSG est passé à l’action pour Gianluca Scamacca. En effet selon les informations de Sky Sport , une réunion a eu lieu à Milan entre Antero Henrique, le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, ainsi que l’agent du joueur, Alessandro Lucci. Une rencontre au cours de laquelle le club de la capitale aurait présenté une offre de 30M€ plus 5M€ de bonus.

Sassuolo ne baisse pas ses demandes