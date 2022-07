Foot - Mercato - Manchester United

Transferts : PSG, Barça, Chelsea… Quel club va rejoindre Cristiano Ronaldo pendant le mercato ?

Publié le 9 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo risque une nouvelle fois d’être la grande attraction de l’été. Frustré de sa première saison chez les Red Devils, le Portugais souhaite plier bagage, et son club semble prêt à le laisser partir afin de ne pas aller au clash. Plusieurs pistes sont évoquées pour le quintuple Ballon d’Or, mais selon vous, où évoluera Cristiano Ronaldo lors du prochain exercice ?

Une année et puis s’en va ? Désireux de quitter la Juventus après trois années dans le Piémont, Cristiano Ronaldo retrouvait Manchester United à l'été 2021, avec l’ambition de relancer un club en difficulté ces dernières saisons. « C'est la meilleure décision que j'ai prise. Voila ce que je pense. C'est un nouveau chapitre, je suis tellement heureux et content, et je veux continuer à jouer encore et encore, faire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir de grands résultats, remporter de grandes choses, gagner des trophées… et beaucoup ! », déclarait le mythique numéro 7 à son arrivée. Un objectif loin d’être rempli.

Jorge Mendes est passé à l’action

Performant sur le plan individuel avec 24 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo n’a pas su éviter la saison peu glorieuse de Manchester United, sixième de Premier League et qualifié pour la Ligue Europa. Une compétition que n’a pas l’intention de disputer l’international portugais, qui a informé sa direction qu’il souhaitait plier bagage à un an de la fin de son contrat. Jorge Mendes se serait déjà mis au travail en sondant plusieurs clubs, et les pistes évoquées sont nombreuses.

Barça, Naples, Rome… Les pistes sont nombreuses pour Cristiano Ronaldo

Sans surprise, Cristiano Ronaldo fait l’objet de nombreuses rumeurs pour son avenir, mais les pistes crédibles se font rares pour lui. Le joueur de 37 ans a pendant un temps été évoqué du côté du Sporting, son club formateur, tandis qu’un retour en Italie serait également envisagé, avec des intérêts de l’AS Rome et du Napoli. Pour remplacer Robert Lewandowski, en partance pour le FC Barcelone, le Bayern Munich a aussi été lié à Cristiano Ronaldo, mais le pensionnaire de Bundesliga a rapidement mis les choses au clair, expliquant par la voix de son président Oliver Kahn que cette opération « ne rentre pas dans [la] philosophie » de l'entité bavaroise. Plus étonnant, le FC Barcelone surveillerait de loin la situation de CR7, figure du Real Madrid. Interrogé sur le sujet, le patron du club catalan Joan Laporta n’a d’ailleurs pas cherché à mettre fin aux rumeurs, confirmant avoir « discuté du marché » avec Jorge Mendes. « Je ne vais pas parler des joueurs qui ont été mentionnés pendant la réunion, mais il est toujours intéressant de connaitre la situation de certains noms du marché », a récemment indiqué le président blaugrana .

Chelsea en pole dans le dossier Cristiano Ronaldo. Quid du PSG ?