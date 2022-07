Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, tout est déjà décidé pour le transfert de Ronaldo

Publié le 9 juillet 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Le nom de Cristiano Ronaldo est littéralement sur toutes les lèvres depuis quelque temps en ce qui concerne le mercato estival. Ne souhaitant pas poursuivre son aventure à Manchester United, Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants de le laisser filer cet été. Néanmoins, le PSG ne serait pas une option.

Après Neymar en 2017 qui était supposé reprendre le flambeau de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, le PSG est parvenu à réaliser le grand rêve de QSI en accueillant Messi lors de la dernière intersaison lorsque son contrat au FC Barcelone était arrivé à expiration. À présent, il se pourrait que le club de la capitale présidé par Nasser Al-Khelaïfi ait une nouvelle chance de boucler le transfert de Cristiano Ronaldo. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 à Manchester United, Ronaldo aurait réclamé un bon de sortie de la part de ses dirigeants.

Les raisons des velléités de départ de Ronaldo : la Ligue des champions ?

Et cette volonté de changer d’air serait engendrée en partie par l’absence de Manchester United pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Et ce n’est pas Gianluca Di Marzio qui affirmera le contraire comme il l’a fait savoir à Wettfreunde . « Il veut absolument jouer en Ligue des champions. Son objectif est de continuer à battre ses records en Ligue des champions. Son agent essaie de trouver la meilleure solution pour lui la saison prochaine. C'est pourquoi il discute avec plusieurs clubs ».

Prétendant au titre suprême, le PSG ne serait cependant pas une véritable option

Alors que le nom de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre dans la presse quasiment un mois après l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG ne se serait pas positionné sur le dossier Ronaldo. C’est en effet l’information que Fabrizio Romano communiquait ces derniers temps. Et son confrère journaliste Gianluca Di Marzio a confirmé la tendance toujours pour Wettfreunde . « Le PSG ne le recrutera pas, car il a Messi, Neymar et Mbappe. C'est difficile de trouver un autre club qui lui donne la possibilité de jouer la Ligue des champions ».

Chelsea, presque seule unique destination pour Ronaldo ?

Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires à Chelsea après la mise en vente du club par Roman Abramovich, le co-propriétaire Todd Boehly aimerait mener à bien une signature de renom après le départ en prêt de Romelu Lukaku à l’Inter. Et le profil de Ronaldo plairait particulièrement au nouveau comité de direction des Blues d’après Di Marzio. « Chelsea entre dans une nouvelle ère et même s'il ne s'agit 'que' d'un accord d'image pour le nouveau propriétaire et le président, cela pourrait être un sujet dont le monde entier parle. Il pourrait jouer la Ligue des champions avec de nouvelles 'émotions et ambitions'. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres grandes solutions pour lui en ce moment ».

