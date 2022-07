Mercato : Manchester United s’oppose au départ de Ronaldo avec une condition folle

Foot - Mercato

Revenu l’été dernier à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà quitter le club mancunien. De leur côté, les Red Devils sont intransigeants et n’envisageraient toujours pas de le laisser partir, à tel point qu’ils ne compteraient pas rembourser les supporters qui ont acheté son maillot, même en cas de départ.

Une fois de plus, Cristiano Ronaldo va affoler le mercato ! Une petite année après son grand retour à Manchester United, l’international portugais voudrait déjà quitter la navire. Frustré de la triste saison des Red Devils , Ronaldo voudrait un nouveau challenge où il pourra disputer la Ligue des Champions. Mais où ?

Plusieurs clubs font office de candidat. L’AS Roma, Naples, le PSG, le FC Barcelone, mais surtout Chelsea qui a déjà discuté avec Jorge Mendes. A 37 ans, Cristiano Ronaldo sait qu’il a encore quelques années devant lui et il espère les jouer en ayant une chance de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Encore faut-il que Manchester United le laisse partir…

