Mercato : Ces fois où Cristiano Ronaldo est allé au clash pour un transfert

Publié le 8 juillet 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a remporté tous les trophées possibles et imaginables depuis le début de sa riche et fructueuse carrière que ce soit en club ou en sélection, à l’exception de la Coupe du monde, seul trophée majeur qui manque à son palmarès comme son grand rival de toujours Lionel Messi. Afin de bâtir un tel palmarès, Ronaldo a changé de club à plusieurs reprises, en imposant sa volonté et en ne laissant pas vraiment le choix à ses équipes et dirigeants…

Quintuple Ballon d’or, talent générationnel du Portugal, en atteste sa participation à l’Euro 2004 sur ses terres à tout juste 19 ans, Cristiano Ronaldo est sans contestation le porte-drapeau du football portugais et de loin. Meilleur buteur de l’histoire avec une sélection grâce à ses 117 buts devant Ali Daei et ses 109 buts, Ronaldo a connu le succès partout où il est passé. Que ce soit à Manchester United, au Real Madrid, à la Juventus et même avec la sélection portugais, à l’image du sacre de Ronaldo et des siens à l’Euro 2016. Du haut de ses 37 ans, Cristiano Ronaldo n’a plus grand chose à prouver. Cependant, comme toute superstar, le Portugais a eu ses coups de sang ou plutôt ses demandes claires que ce soit sur le mercato pour le transfert de certains joueurs au fil de sa carrière ou même du sien.

Le départ de Manchester United au Real Madrid

Alors âgé de 23 ans et ayant réalisé une saison tout bonnement épique en 2007/2008 avec Manchester United, ce qui lui avait alors valu le Ballon d’or de l’année 2008, Cristiano Ronaldo souhaitait changer d’air et donner un nouvel élan à sa carrière. Une volonté qui n’avait pas échappé au Real Madrid qui avait alors lancé son opération séduction afin de le faire venir. Finalement, Sir Alex Ferguson, alors coach de Manchester United, était parvenu à convaincre Cristiano Ronaldo de rester chez les Red Devils . « Je lui ai fait remarquer que c'était mieux pour lui de partir comme Eric Cantona, à un moment où il bénéficie de l'amour des supporteurs. Le stade chante toujours le nom de Cantona. J'ai dit à Cristiano: Pars en héros, comme Eric. C'est ce qui se passera un jour. Mais pas maintenant. Je pense que Cristiano a fini par accepter que United est l'endroit adéquat pour lui à ce stade de sa carrière. Mais les Européens du Sud veulent tous à un moment donné aller au Real Madrid ou à Barcelone. J'ai donc compris ce que Cristiano avait en tête quand il a déclaré qu'il voulait rejoindre le Real ». Finalement, un an plus tard, Ronaldo quittait Manchester United pour le Real Madrid. Un départ qui avait fait jaser et n’avait pas plu à Ferguson qui n’avait pas caché son mécontentement en conférence de presse quant au processus de l’opération.

La prolongation de contrat avortée au Real Madrid, la menace d’un transfert

De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo a remporté une flopée de trophées au Real Madrid dont quatre Ligues des champions. Durant cette période, celui qui est surnommé CR7 a raflé le même nombre de Ballons d’or et est entré dans l’histoire du Real Madrid grâce à ses 451 buts inscrits en faveur du club merengue. Ce qui fait de lui, et de loin, le meilleur buteur de l’histoire de l’institution du football qu’est le Real Madrid. Néanmoins, à un stade de son aventure merengue, Cristiano Ronaldo aurait quémandé une revalorisation salariale à son ancien président en la personne de Florentino Pérez. Ronaldo aurait même menacé de partir s’il ne recevait pas ladite augmentation. Fidèle à ses habitudes, Florentino Pérez n’avait pas plié devant les exigences de Cristiano Ronaldo comme le racontait en août dernier Dermot Corrigan, journaliste de The Athletic . « Florentino Pérez est certain d’être la personne la plus importante du club. Il existe une anecdote sur Cristiano Ronaldo quand il est arrivé dans le bureau de Pérez pour demander une augmentation salariale et que le président lui a dit non, qu’il n’allait pas en bénéficier. Ronaldo lui a dit qu’il allait donc partir, et la réponse de Pérez a été qu’il trouvera un club prêt à lui payer sa clause libératoire et qu’il signerait Messi en échange. Cristiano n’a pas aimé cela et leur relation en a été entachée. Quelques années plus tard, Ronaldo partait à la Juventus ».

Son forcing pour quitter la Juventus l’été dernier

« Il y a eu de nombreuses nouvelles et histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se soucie d'essayer de découvrir la vérité réelle. Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, engagé et préparé à relever tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste ? Tout le reste ne sont que des paroles » . En août 2021, alors que la presse s’emballait concernant des supposées envies de départ de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’or publiait sur son compte Instagram le message retranscrit ci-dessus afin de mettre un terme aux rumeurs entourant son éventuel départ de la Juventus. Néanmoins, quelques jours après, il est apparu clair que Ronaldo souhaitait bel et bien plier bagage après trois saisons passées à la Juventus. D’ailleurs, son nom a considérablement été lié au Manchester City entraîné par Pep Guardiola avant que les légendes de Manchester United interviennent pour boucler son retour à Old Trafford douze ans après son premier départ.

Un an après, rebelote, Ronaldo veut changer d’air