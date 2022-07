Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Chelsea… C’est confirmé pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 7 juillet 2022 à 12h10 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo est bien parti pour animer le marché des transferts. Alors que le nom du Portugais circule du côté de Chelsea ou de Barcelone, les Red Devils seraient désormais enclins à se séparer de leur star, après avoir écarté cette possibilité dans un premier temps.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo semble proche de la sortie. Malgré son engagement avec le pensionnaire de Premier League jusqu’en juin 2023, le Portugais aurait fait part à sa direction de sa volonté de plier bagage dans ce mercato estival. Une demande jusqu’ici refusée par les Red Devils , mais ces derniers se seraient fait une raison depuis.

Manchester United aurait accepté le départ de Cristiano Ronaldo

D’après les informations divulguées par The Sun , Manchester United ne veut pas partir en guerre contre Cristiano Ronaldo. Alors que ce dernier n’a toujours pas fait son retour à l’entraînement pour « raisons personnelles », et ce alors que l’équipe partira pour la Thaïlande ce vendredi afin d'y débuter sa tournée de présaison, les dirigeants mancuniens auraient reconnu en interne qu’il leur serait impossible de conserver Cristiano Ronaldo contre sa volonté et veulent désormais éviter une longue bataille avec le numéro 7. Si ce dernier parvient donc à se trouver un point de chute, son transfert devrait ainsi se conclure assez rapidement.

CR7 veut la Ligue des champions