Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Emirats... Nouvel indice de taille sur la vente du club

Publié le 7 juillet 2022 à 10h10 par Dan Marciano

Sollicité récemment par un homme d'affaires tunisien, Frank McCourt n'aurait pas l'intention de vendre l'OM. Son entourage l'a confirmé ce mardi. D'ailleurs, l'attitude de l'Américain ne laisse aucunement penser à un départ prochain. Le dirigeant continue d'investir au sein du club marseillais et ferait tout son possible pour valoriser la marque OM.

Ça bouge en coulisses pour la vente du club. Arrivé à Marseille en 2016, Frank McCourt est régulièrement sollicité par des intermédiaires ou des investisseurs, prêts à prendre en main l'OM. L'un des derniers appels reçu par l'Américain provient d'un homme d'affaires tunisien, Hicham Bouajila. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, il souhaiterait mettre en place un projet avec des hommes venus des Emirats arabes unis. Mis au courant de cette manœuvre, l'entourage de Frank McCourt a été clair.

Mercato - OM : La vente du club est relancée, un projet colossal se prépare à Marseille https://t.co/ZqS4T5eUmw pic.twitter.com/t0P4Kka9li — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Le clan McCourt met fin aux rumeurs

Questionné par L'Equipe , l'entourage de Frank McCourt a tenté, une nouvelle fois, de faire taire les rumeurs sur un possible départ. « Frank est là pour longtemps » confirme ce mardi un membre de McCourt Global. Au sein de l'OM, le discours est assez semblable, même si on peut noter une pointe d'agacement. « Ceux qui propagent ces rumeurs ne cherchent qu'à déstabiliser le club » déclare un haut dirigeant du club.

McCourt continue d'investir à l'OM