Mercato - OM : Un transfert de Longoria prend forme

Publié le 7 juillet 2022 à 13h15 par Thomas Berthelot

Arrivé à l’OM en tant que promesse en 2020, le Brésilien Luis Henrique n’a pas su donner satisfaction dans ses performances sur le terrain. Un mal-être qui pourrait pousser le Brésilien à quitter le club phocéen durant le mercato estival. Une décision qui ravit Pablo Longoria.

Des statistiques faméliques pour l’attaquant brésilien. En 49 matchs, Luis Henrique a inscrit un seul but. Un manque de confiance qui se traduit par un temps de jeu quasi-inexistant. Après deux saisons, la question d’un départ se pose de plus en plus chez les dirigeants phocéens. Une idée que semble partager le principal intéressé, qui ne serait pas contre un retour au pays, dans un club familier.

Botafogo en pole position pour Luis Henrique

Un retour à la maison, le joueur brésilien l’envisage de plus en plus. Flamengo s’est en premier renseigné sur la possibilité de l’obtenir sous la forme d’un prêt. Mais c’est bel et bien son ancien club de Botafogo qui se montre le plus insistant pour faire revenir sa pépite. Pour éviter que le club rival puisse s’attacher les services de Luis Henrique, Botafogo serait enclin à sortir le chéquier, via un prêt avec option d’achat obligatoire.

L’option Torino écartée

Pourtant, l’OM pensait avoir réussi à trouver une issue au dossier Henrique. En effet, Pablo Longoria s’était entendu avec le Torino pour un prêt avec option d’achat avoisinant les 7M€. Une somme d’argent que le club italien avait accepté. Cependant, le clan du brésilien a balayé cette option d’un revers de main. Et c'est finalement Nemanja Radonjic qui a rejoint le Torino.