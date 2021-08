Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Messi… Cette grosse punchline de Florentino Pérez !

Publié le 18 août 2021 à 23h30 par Th.B.

À l’époque où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’affrontait lors des Clasicos, le Portugais aurait négocié une prolongation de contrat au Real Madrid avec une revalorisation salariale. Et Florentino Pérez l’aurait menacé avec le recrutement de l’Argentin.

Pendant des années, les Clasico en Espagne mettaient en scène Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les multiples lauréats du Ballon d’or évoluant alors au FC Barcelone et au Real Madrid. Avec le départ du Portugais à la Juventus en 2018 et de Lionel Messi au PSG ces dernières semaines, le football espagnol a tourné une page importante de son histoire contemporaine. Néanmoins, une énorme opération aurait pu voir le jour grâce à laquelle Lionel Messi aurait troqué la tunique blaugrana pour arborer celle des Merengue . Cela aurait pu être le cas à en croire l’énorme annonce que le président Florentino Pérez aurait adressé à Cristiano Ronaldo.

Pérez aurait menacé Cristiano Ronaldo de recruter Messi s’il partait !