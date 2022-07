Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un coup de tonnerre à 20M€ pour Cristiano Ronaldo

Publié le 8 juillet 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

L’avenir de Cristiano Ronaldo anime encore une fois le marché des transferts. Un an après son retour à Manchester United, le Portugais souhaiterait déjà faire ses valises et rejoindre un nouveau club. Un transfert qui semble plus que jamais inéluctable pour le quintuple Ballon d’Or. D’ailleurs, chez les Red Devils, on se serait visiblement fait une raison pour Cristiano Ronaldo.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait claquer la porte. Au terme d’une saison compliquée pour les Red Devils, le Portugais voudrait partir afin notamment de disputer la Ligue des Champions, une compétition à laquelle ne participera pas Manchester United.

La porte s’ouvre pour Cristiano Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo souhaiterait donc quitter Manchester United, dans un premier temps, les Red Devils s’étaient opposés à ce départ. Désormais, la tendance aurait évolué. Face au bras de fer engagé par CR7, Manchester United serait aujourd'hui résigné à laisser partir son numéro 7 à l’occasion de ce mercato estival selon les informations de 90min .

Transferts - PSG : Messi, Ronaldo... Le Qatar envisage un nouveau coup de folie sur le mercato https://t.co/J9dijsZ7FQ pic.twitter.com/q1VKb3zvLn — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Un transfert à 20M€

L’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrirait donc loin de Manchester United. Le transfert du Portugais se préciserait et il faudrait compter 20M€ pour s’offrir le quintuple Ballon d’Or. Du côté de Chelsea, on préparerait une offre pour recruter Cristiano Ronaldo.