Mercato - PSG : Scamacca au PSG ? Une légende de l’OM valide

Publié le 8 juillet 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Après Vitinha, Luis Campos travaille pour réaliser d’autres transferts pour le PSG cet été. Parmi les pistes qui reviennent le plus souvent, celle menant à Gianluca Scamacca. L’attaquant de Sassuolo pourrait ainsi venir à Paris pour épauler Kylian Mbappé dans le secteur offensif. D’ailleurs, Scamacca a été poussé à rejoindre le PSG.

Cet été, le PSG compte sur Luis Campos pour réaliser de gros coups sur le marché des transferts. Cela a commencé fort avec le transfert de Vitinha. D’autres opérations devraient désormais suivre. Plusieurs joueurs sont pistés, notamment Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo.

Un transfert à 50M€

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il est question d’un intérêt du PSG pour Gianluca Scamacca. D’ailleurs, selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport , le transfert de l’attaquant de Sassuolo se préciserait moyennant 50M€. Un contrat de 5 ans l’attendrait d’ailleurs au PSG avec à la clé un salaire annuel de 3M€.

« Gianluca ferait bien, même très bien, d'y aller »