Transferts - OL : Lacazette, Tolisso... A Lyon, on s'enflamme pour le mercato

Publié le 7 juillet 2022 à 15h10 par Quentin Guiton

Après une saison terminée à une triste 8e place en Ligue 1, l’OL a décidé d’opérer du changement dès cet été. Un nouvel actionnaire majoritaire du club a débarqué en la personne de John Textor, et une politique mercato bien précise a été mise en place : retour de l’ADN OL. Dans ce sens, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont été rapatriés. Le coach lyonnais Peter Bosz est revenus sur leur retour en conférence de presse…

Les fans de l’OL doivent avoir hâte de passer à autre chose après la saison 2021-2022 qu’ils viennent de vivre. Huitième à l’arrivée, le club rhodanien ne jouera même pas la Ligue Europa Conférence l’an prochain. Il y allait donc inévitablement avoir du changement. Et ça a commencé avec l’arrivée de John Textor en tant que nouvel actionnaire majoritaire de l’OL. Puis, une direction mercato a été clairement identifiée : retour de l’ADN OL. Ainsi, Anthony Lopes a prolongé, Rayan Cherki pourrait faire de même, mais surtout, l’OL a réussi à faire revenir deux anciennes stars de la maison : Alexandre Lacazette en provenance d’Arsenal et Corentin Tolisso du Bayern Munich, tous deux libres. De sacrées bonnes affaires quand on se rappelle que l’OL avait touché 53M€ et 41,5M€ lors de leur départ respectif.

«Ils ont quelque chose de plus»

Et si de nombreux observateurs émettent déjà des doutes par rapport à leur saison compliquée au sein de leur précédent club, l’entraineur de l’OL Peter Bosz est lui conquis et est persuadé que ce sont les joueurs qui lui manquaient la saison passée : « Après cinq ans ils ont beaucoup d’expérience, je pense que c’est une bonne chose pour nous et pour ceux qui aiment l’OL. Leur niveau et leur expérience aideront l’équipe, de temps en temps on a manqué de leaders qui connaissent leur club, le football au plus haut niveau. Ils ont quelque chose de plus, et transmettront ça dans notre équipe » .

