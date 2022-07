Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une grande réponse pour sa grande priorité de l'été

Publié le 8 juillet 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Dès sa nomination au poste de conseiller sportif du PSG, Luis Campos s'est attaqué à Milan Skriniar. Le défenseur central slovaque est la grande priorité du Portugais, qui tente de parvenir à un accord avec l'Inter. Le club italien est prêt à le libérer cet été, mais pas à n'importe quel prix. Le montant du transfert est estimé entre 70 et 80M€.

Dès sa nomination au PSG, Luis Campos s'est mis au travail, étudiant plusieurs dossiers. Alors que Presnel Kimpembe n'est pas certain de poursuivre sa carrière dans la capitale, le nouveau conseiller sportif chercherait des renforts au milieu de terrain. A ce poste, sa priorité serait Milan Skriniar. Le défenseur central ne sera pas retenu par l'Inter en cas d'offre satisfaisante comme l'a reconnu Gianluca Di Marzio.

« L'Inter veut 70-80M€ »

« Tous les clubs savent que l'Inter doit vendre un joueur, et un défenseur. Ils veulent 70-80 millions d'euros. Maintenant, il s'agit de trouver la bonne solution pour le club qui veut le joueur et pour le club qui veut vendre le joueur. Je pense qu'ils le feront. Je ne sais pas quand, mais l'Inter doit vendre Skriniar parce qu'ils veulent vendre Bastoni et parce que Skriniar n'a plus qu'un an de contrat et ne le prolongera pas. S'ils ne vendent pas Skriniar maintenant, ils peuvent le perdre en février. Je pense que c'est une question de juste prix. Le PSG le veut, et ils pensent pouvoir conclure cette affaire » a confié le journaliste italien dans un entretien accordé à Wettfreunde.

Le PSG se montre confiant