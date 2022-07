Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel vole à la rescousse du PSG pour une vente XXL

Publié le 8 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Chelsea depuis l’hiver 2021 après avoir été remercié quelques semaines plus tôt par le PSG, Thomas Tuchel garderait un oeil avisé sur les évolutions de certains joueurs du Paris Saint-Germain y compris Presnel Kimpembe. D’ailleurs, Tuchel pousserait pour que son transfert devienne réalité cet été.

Depuis le réveillon de Noël de 2020, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG. Depuis, le technicien allemand a rebondi à Chelsea et de la meilleure des manières en remportant la Ligue des champions six mois après son arrivée au printemps 2021.

Tuchel garde un oeil sur des joueurs du PSG

Depuis qu’il officie à Chelsea, Tuchel n’aurait pas oublié le PSG et certains de ses anciens joueurs tels que Marquinhos ainsi que Neymar, les rumeurs liant le Brésilien à un potentiel transfert chez les Blues à l’intersaison, lui qui ne serait plus le bienvenu au PSG. Presnel Kimpembe aurait lui aussi été l’objet d’une véritable prise de renseignements de la part du comité de direction de Chelsea à l’été 2021.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Kimpembe https://t.co/xSv9zV7C8N pic.twitter.com/XtzSJ0Snme — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Tuchel veut aider le PSG en formulant une offre de transfert pour Kimpembe