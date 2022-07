Foot - Mercato

Mercato : Après son départ surprise de l’OM, Jorge Sampaoli prêt à entraîner Mohamed Salah ?

Publié le 8 juillet 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

Jorge Sampaoli n’est officiellement plus l’entraîneur de l’OM depuis vendredi dernier désormais. Et alors qu’il pourrait rebondir via une destination exotique, Sampaoli aurait la cote auprès de la fédération égyptienne de football qui envisagerait sérieusement de faire de lui le sélectionneur de la bande de Mohamed Salah.

Il avait pourtant révélé ses intentions au fil de la saison. Bien qu’il fut pleinement investi dans le projet sportif de l’OM, Jorge Sampaoli s’attendait à bénéficier d’un effectif capable de faire autre chose que de la figuration la saison prochaine en cas de qualification en Ligue des champions. Déçu du début du mercato estival du club phocéen avec seulement les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré, Sampaoli prenait la décision de quitter l’OM vendredi dernier.

Mercato : Sampaoli en rêvait à l’OM, il va signer à l’OL https://t.co/AnM5K1TgSz pic.twitter.com/M0HuaWHZzd — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Une aventure exotique pour Sampaoli ?

Et maintenant ? Jorge Sampaoli a été quasiment remplacé au pied levé par Igor Tudor sur le banc de l’OM. Mais à présent, le technicien argentin pourrait se lancer un nouveau challenge en dehors de l’hexagone. D’après divers médias et rapportés par En Cancha , une aventure en Turquie, au Moyen-Orient voire un retour au Brésil, lui qui est passé sur le banc de l’Atletico Mineiro, seraient des possibilités.

L’Égypte de Mohamed Salah ?