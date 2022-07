Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Tudor… McCourt sort du silence pour cette révolution

Publié le 5 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Ça y est, l’OM tient son nouvel entraîneur. Suite au coup de tonnerre provoqué par le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a dû se mettre en quête d’un nouveau technicien. Et ce lundi, c’est Igor Tudor qui a paraphé son contrat avec l’OM. A cette occasion, Frank McCourt a pris la parole pour commenter ce changement au sein du club phocéen.

Cet été, l’OM ne s’attendait clairement pas à devoir changer d’entraîneur. Alors que Pablo Longoria avait pour objectif de prolonger Jorge Sampaoli, ce dernier a finalement décidé de claquer la porte. L’Argentin parti, il a alors fallu trouver un nouveau technicien. Différents noms ont circulé, mais très rapidement, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’Igor Tudor. Ce lundi, le Croate a paraphé un contrat de deux ans avec l’OM.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

« Je lui souhaite bonne chance »

Suite à l’officialisation de l’arrivée d’Igor Tudor, Frank McCourt a pris la parole pour les médias du club. L’occasion pour le propriétaire de l’OM de lâcher un message à Jorge Sampaoli pour le remercier de ce qu’il avait fait. « Aujourd'hui, l'OM est dans une situation plus solide grâce au leadership du président Pablo Longoria. En collaboration avec Jorge Sampaoli, qui avait également rejoint le club l'année dernière à un moment difficile, ils ont tous deux travaillé sans relâche pour libérer le potentiel de l'équipe. Alors que Jorge passe la main, je lui souhaite bonne chance et je lui exprime ma gratitude pour ce qu'il a fait, avec les joueurs et les supporters du club, pour amener l'OM vers une nouvelle étape passionnante », a assuré McCourt.

« Igor est un homme combatif »

L’Américain s’est ensuite confié sur le choix Igor Tudor pour devenir l’entraîneur de l’OM. Frank McCourt a alors expliqué : « Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. Formé à Split, je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille. De plus, son expérience d'entraîneur au Galatasaray et au PAOK, ainsi qu'à la Juventus en tant que joueur, l'ont préparé au niveau de passion qui définit et unit notre club et sa ville. Mais avant tout, comme il l'a récemment prouvé à l'Hellas Vérone, Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot, qui ne recule devant aucun défi et qui est déterminé à rechercher l’excellence ». L’OM peut donc désormais repartir sur de nouvelles bases avec Igor Tudor aux manettes. L’objectif sera ainsi de continuer sur la belle lancée en Ligue 1 et faire une très bonne impression en Ligue des Champions après des dernières campagnes désastreuses.

« Cette saison, nous allons faire face à un nouveau et beau défi »