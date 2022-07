Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, on s’oppose au Qatar pour le transfert de Neymar

Publié le 8 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’avenir de Neymar fait énormément parler. Alors que le numéro 10 du PSG a vu son contrat se prolonger jusqu’en 2027, il serait tout de même poussé vers la sortie. En effet, les Qataris voudraient se séparer du Brésilien. Toutefois, au sein du PSG, on ne partage pas forcément cette position concernant l’avenir de Neymar.

Au PSG, une nouvelle ère débute. Et comme l’a bien expliqué Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, le bling-bling, c’est fini à Paris. Chez les champions de France, on souhaite donc revoir complètement la copie et cela va impliquer de gros changements sur le marché des transferts. Cela pourrait notamment acter le départ de Neymar. Bien que l’ancien de Barcelone soit aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, son avenir pourrait s’écrire loin de Paris.

Entre Neymar et Paris, c’est fini ?

En 2017, le PSG avait fait des folies pour recruter Neymar, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire en lâchant 222M€. 5 ans plus tard, le bilan du Brésilien n’est pas à la hauteur des attentes des Qataris. Déçus du rendement de Neymar, les têtes pensantes parisiennes du côté de Doha auraient alors ouvert la porte à un transfert du numéro 10 à l’occasion de ce mercato estival. Reste encore à trouver preneur pour Neymar et son énorme salaire.

Galtier compte sur Neymar…

Désormais, Christophe Galtier aura lui aussi son mot à dire sur l’avenir de Neymar au PSG. Et le nouveau technicien parisien n’a pas manqué de prendre position lors de sa présentation. Interrogé sur l’avenir de Neymar et ses plans pour le numéro 10 parisien, Galtier a été très clair, lâchant : « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar. Je vais le rencontrer, être à l'écoute, mais je souhaite qu'il reste chez nous. C'est toujours mieux d'avoir un joueur d'une telle classe avec nous ».

