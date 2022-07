Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, Chelsea… Le rideau se lève sur le prochain club de Ronaldo

Publié le 7 juillet 2022 à 20h30 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo, à l’instar du dernier mercato estival, met le feu sur le marché des transferts. Néanmoins, plus les jours passent, plus l’étau semble se resserrer autour de l’attaquant de Manchester United qui souhaiterait plier bagage. À l’instant T, seul Chelsea pourrait l’accueillir. Explications.

Bien que les feuilletons Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Paul Pogba aient trouvé leurs dénouements depuis quelque temps désormais, le mercato estival peut tout de même compter sur d’autres dossiers chauds afin d’animer le marché des transferts. En effet, Cristiano Ronaldo et Neymar, pour des raisons grandement différentes, pourraient quitter Manchester United et se retrouver à Chelsea ?

Chelsea, la seule issue positive possible du feuilleton Ronaldo ?

C’est en effet les informations communiquées par différents médias anglais et plus particulièrement par The Independent . D’après les informations du journal britannique, le co-propriétaire des Blues Todd Boehly, aimerait frapper fort sur le marché des transferts en bouclant la venue d’une star du ballon rond. Il semblerait que le profil de Cristiano Ronaldo ne ferait pas l’unanimité, bien que Thomas Tuchel reste admiratif du quintuple Ballon d’or. Et en l’état, Chelsea serait l’option la plus sérieuse pour celui qui est surnommé CR7 de quitter Manchester United dès cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat chez les Red Devils. « Chelsea est une option sérieuse. Nous devons attendre pour voir si Jorge Mendes va amener une proposition formelle de Manchester United pour une prolongation de contrat ou non. (…) Si Manchester reçoit une offre officielle, ils ne penseront pas en termes de bénéficie et je ne pense pas qu’ils ne le vendront pas. Ils savent que Cristiano Ronaldo ne veut pas rester et qu’ils ne peuvent pas passer une saison avec lui dans un vestiaire où il ne veut pas être ». Voici le message divulgué par Pedro Sepúlveda à Sky Sports ce jeudi.

Le Real Madrid, c’est non

Joint par le biais d’une vidéoconférence pour l’émission de Football Daily , le journaliste de Sic Noticias a tenu à démentir tout potentiel retour de Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, club qu’il a côtoyé l’espace de neuf saisons et où il a absolument tout raflé sur le plan collectif et individuel avant de plier bagage en 2018. D’après Pedro Sepúlveda, le président Florentino Pérez ne recherche plus de renforts du style de Ronaldo. « J’ai de gros doutes sur la volonté de Florentino Pérez pour le retour de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabeu. Ce n’est pas le genre de noms que Florentino Pérez cherche désormais, même après avoir manqué son coup pour Kylian Mbappé ».

Sporting Lisbon ❌@pedromsepulveda has ruled out Cristiano Ronaldo returning to his former club. 🇵🇹 pic.twitter.com/hN4OiabJfe — Football Daily (@footballdaily) July 7, 2022

Un retour aux sources au Sporting, là où tout a commencé ?