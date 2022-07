Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : l’UEFA vend la mèche pour le prochain club de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 juillet 2022 à 23h10 par Hugo Chirossel

Alors que Cristiano Ronaldo a fait savoir aux dirigeants de Manchester United qu’il souhaitait quitter le club, on ne sait pas encore où le Portugais poursuivra sa carrière. Plusieurs formations seraient prêtes à l’accueillir et d’après le vice-président de l’UEFA, le quintuple Ballon d'Or pourrait bien faire son retour en Italie.

C’est une des questions du moment : où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Le Portugais de 37 ans aurait demandé aux dirigeants de Manchester United de le transférer cet été. Ronaldo sera d’ailleurs absent de la tournée des Red Devils en Asie, ce qui amplifie les rumeurs autour d’un départ.

Ronaldo de retour en Italie ?

Sur son compte Twitter , Zbigniew Boniek, vice-président de l’UEFA, a fait une drôle de prédiction : « Je sens que Cristiano Ronaldo va atterrir en Italie », a-t-il déclaré. Un tweet qui a forcément fait réagir, à tel point que Boniek a tenté de calmer les choses : « Les gars, j'ai écrit CR7 pas Cristiano »

Ragazzi, ho scritto @CR7 non @Cristiano 👍😜👍 Notte❤️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 8, 2022

Naples et la Roma intéressés

Quand bien même, tout semble possible concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo et un retour en Italie, après avoir quitté la Juventus l’été dernier, est possible. Naples et l’AS Roma ont été cités parmi les potentielles destinations du Portugais. Chelsea, le FC Barcelone et le Bayern Munich pourraient également se positionner.