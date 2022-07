Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L'annonce de Manchester United sur Cristiano Ronaldo, transfert en vue ?

Publié le 8 juillet 2022 à 16h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il voudrait quitter Manchester United dès cet été, Cristiano Ronaldo ne s'est pas présenté à la reprise des entrainements de son club. Ce vendredi, les Red Devils ont annoncé la liste des joueurs convoqués par Erik ten Hag pour participer à la tournée en Thaïlande et en Australie. Sachant que le nom de Cristiano Ronaldo n'a pas été inscrit, Manchester United a prétexté un problème familial pour le Portugais.

Lassé par son séjour à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages l'été dernier. Et pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, CR7 a opté pour un retour à Manchester United. Toutefois, son rapatriement chez les Red Devils ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré.

🚨 #MUTOUR22 SQUAD 🚨Erik has named a 3️⃣1️⃣-man squad to travel to Thailand and Australia this pre-season... 💪🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2022

«Cristiano Ronaldo ne fera pas partie du groupe en partance pour la Thaïlande»

Alors que Manchester United est totalement passé à côté de sa saison 2021-2022, Cristiano Ronaldo aimerait changer de club dès cet été pour pouvoir continuer à évoluer en Ligue des Champions. Dans cette optique, il aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre d'après les dernières indiscrétions du Times . Et pour mettre la pression sur les hautes sphères des Red Devils , Cristiano Ronaldo ne s'est pas présenté à la reprise des entrainements dirigés par son nouvel entraineur Erik ten Hag.

«Il a obtenu un congé supplémentaire pour régler un problème familial»