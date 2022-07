Foot - Mercato

Scamacca, OM, Renato Sanches... Toutes les infos mercato du 9 juillet

Publié le 9 juillet 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le bras de fer continue pour le transfert de Milan Skriniar

Priorité de Luis Campos pour renforcer le secteur défensif du PSG, Milan Skriniar fait encore l'objet d'intenses négociations entre le club parisien et l'Inter Milan. La presse italienne fait un point complet sur ce dossier évoquant notamment un écart de 10M€ entre l'offre du PSG et les exigences milanaises pour Milan Skriniar.



PSG : Une offre de 35M€ est dégainée, Campos se fait recaler

Toujours en quête de renforts offensifs, le PSG s'active dans le dossier Scamacca. Selon Sky Sport , le club de la capitale a dégainé une offre de 30M€ à laquelle s'ajoute 5M€ de bonus. Mais ce n'est finalement pas suffisant pour convaincre Sassuolo qui réclame toujours 50M€ pour lâcher son attaquant.



OM : Longoria veut encore faire son mercato à Arsenal

Avec le départ de Jorge Sampaoli, Jordan Amavi pourrait être relancé par Igor Tudor. Malgré tout, l'OM cherchera toujours à recruter un nouveau latéral gauche. Et selon les informations de L'EQUIPE , la priorité se nomme Nuno Tavares. Comme avec William Saliba et Mattéo Guendouzi, le club phocéen aimerait trouver un accord avec Arsenal pour un prêt du jeune portugais.



PSG : Un nouveau transfert quasiment bouclé par Campos ?

Malgré ce qu'annonce la presse italienne, le transfert de Renato Sanches au PSG serait en bonne voie selon les informations de Record . Et pour cause, même si l'AC Milan est revenu fort dans ce dossier, l'international portugais veut absolument aller au PSG comme l'ajoute RMC Sport .



Annoncé au PSG, Fofana lâche ses vérités sur son avenir au RC Lens