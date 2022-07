Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une intervention décisive d'Al-Khelaïfi pour ce transfert en Ligue 1

Publié le 9 juillet 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Etincelant avec le Stade de Reims lors de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike aurait alerté le PSG. En effet, le club de la capitale rêverait de pouvoir recruter la pépite de 20 ans pour qu'elle devienne la doublure de Kylian Mbappé. Alors qu'il aurait été convaincu par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, Hugo Ekitike aurait pour priorité d'être transféré à Paris cet été. Et sachant que le club de la capitale le ferait patienter, le pensionnaire de Reims serait prêt à attendre quelques mois de plus en Champagne pour pouvoir signer au PSG.

Auteur d'une grande saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike aurait de nombreux fans du côté du PSG. En effet, les dirigeants parisiens - et plus précisément Luis Campos et Antero Henrique - rêveraient de recruter le crack de 20 ans cet été pour qu'il devienne la doublure de Kylian Mbappé dès 2022-2023. Une idée qui ne déplairait pas du tout à Hugo Ekitike. D'après les indiscrétions de Foot Mercato , l'attaquant du Stade de Reims voudrait à tout prix rejoindre le PSG ou un club du top 10 européen lors de cette fenêtre de transferts. Ainsi, il ne devrait en aucun cas rejoindre Newcastle, car il n'aurait aucunement envie de défendre les couleurs des Magpies . Comme précisé par le média français, Hugo Ekitike aurait pour priorité de signer au PSG cet été, et ce, parce qu'il serait persuadé de pouvoir beaucoup apprendre aux côtés de Kylian Mbappé.

Hugo Ekitike a été convaincu par Campos et Al-Khelaïfi

Toujours selon Foot Mercato , Hugo Ekitike aurait été convaincu par le projet du PSG que lui a présenté Luis Campos. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait également apporté sa pierre à l'édifice, puisqu'il aurait participé aux discussions préliminaires. Et à en croire le média français, Hugo Ekitike ferait aujourd'hui l'unanimité au PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Antero Henrique auraient tous validé le profil du crack de 20 ans, ne cessant de faire son éloge en interne. Toutefois, les hautes sphères du PSG n'auraient pas encore lancé les hostilités sur ce dossier.

Le PSG est la priorité d'Hugo Ekitike

D'après Foot Mercato , le PSG n'aurait formulé aucune offre pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike pour le moment. Actuellement, le club de la capitale ne serait pas encore prêt à placer la barre aussi haute que Newcastle, qui aurait déjà proposé environ 40M€ au Stade de Reims. Ainsi, Hugo Ekitike serait contraint de faire preuve de patience avant de pouvoir poser ses valises au PSG.

Hugo Ekitike est prêt à attendre à Reims pour un transfert au PSG

Et alors qu'il espérerait voir la direction parisienne passer rapidement à l'offensive, Hugo Ekitike serait tout de même prêt à attendre pour réaliser son souhait. En effet, la pépite de 20 ans serait disposée à rester encore quelques mois au Stade de Reims pour prouver au PSG qu'il mérite qu'on paye le prix fort pour lui.