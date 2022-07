Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... Cette annonce fracassante sur le transfert d'Ekitike

Publié le 1 juillet 2022 à 21h10 par Baptiste Lefilliatre

Annoncé dans le viseur du Paris Saint Germain, Hugo Ekitike prenait plutôt la direction de Newcastle, qui avait trouvé un accord avec le Stade de Reims. Alors que l’attaquant français ne semble pas très motivé à l’idée de rejoindre les Magpies, Oscar Garcia, l’entraineur rémois, a lâché une bombe quant à son avenir.

Récemment nommé conseiller football du club, Luis Campos a de nombreux chantiers à traiter au PSG pendant le mercato estival. Parmi ceux-ci, le secteur offensif. Si Kylian Mbappé a finalement prolongé jusqu’en 2025, Neymar et Mauro Icardi seraient poussés vers la sortie, alors qu’Angel Di Maria a quitté les rangs parisiens à l’issue de son contrat. C’est dans ce contexte que les champions de France en titre se seraient renseignés sur le profil d’Hugo Ekitike, l’une des révélations de la dernière saison de Ligue 1 avec le Stade de Reims.

«Il m’a dit qu’il voulait rester, mais s’il y a le Real Madrid ou Barcelone qui arrive…»

L’opération Ekitike s’annoncerait tout de même périlleuse pour le PSG. Il faut dire que Newcastle se serait déjà mis d’accord avec Reims pour un transfert autour de 40M€. Cependant, l’attaquant tricolore n’aurait toujours pas dit oui aux Magpies , qui commencent à s’impatienter. De quoi laisser la porte ouverte au PSG ? Pas certain.

