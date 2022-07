Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un joli transfert... grâce à Ribalta

Publié le 9 juillet 2022 à 12h10 par Quentin Guiton

Récemment nommé coach de l’OM, Igor Tudor va pouvoir commencer à réfléchir à son effectif pour la saison prochaine. Et pour animer le jeu offensif de son équipe, le club marseillais a déjà plusieurs idées en tête, dont Claudinho, le milieu offensif brésilien du Zénith bien connu par Javier Ribalta, le nouveau directeur du football de l'OM.

L’OM a réussi sa saison 2021-2022 avec une qualification en Ligue des champions à la clé. En revanche, le club ne s’était pas vraiment préparé à un départ de son entraineur argentin Jorge Sampaoli. L’OM a rapidement réagi en nommant son successeur Igor Tudor en provenance de l’Hellas Vérone. Ce dernier va d’ailleurs pouvoir, aux côtés de Pablo Longoria, se pencher sur la construction de son effectif pour la saison à venir. Et si la tâche prioritaire est de trouver un remplaçant à Boubacar Kamara au milieu, l’OM souhaiterait aussi un renfort offensif.

L'OM relance la piste Claudinho

Dries Mertens a été évoqué, mais ne ferait finalement pas partie des pistes olympiennes. Plus récemment, la rumeur Memphis Depay a également été évoquée. Et selon les informations de 90 Football , c’est un autre nom qui vient s’ajouter à cette liste : Claudinho. L’international brésilien de 25 ans (6 sélections) joue comme milieu offensif du côté du Zénith où il sort d’une saison à 10 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres. Des performances qui lui ont valu le titre de meilleur joueur du championnat russe. Mais cette piste n’est pas totalement nouvelle. En effet, fin juin, son nom avait déjà été cité comme potentielle cible de l’OM, avant que son agent ne démente l’information.

Rendez-vous pris