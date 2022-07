Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria sur le point de boucler une opération à 7M€ sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 10h10 par Hugo Ferreira

Si l’OMa compte renforcer son secteur offensif lors du mercato estival, plusieurs départs devraient également être enregistrés. Arrivé en 2020, Luis Henrique fait notamment partie des joueurs qui quitteront le club. En effet, le joueur de 20 ans serait proche d’un retour au Brésil, à Botafogo, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille pourrait subir plusieurs changements lors de ce mercato estival. En effet, la situation d’Arkadiusz Milik n’a toujours pas été réglée, tandis que Cédric Bakambu peine à convaincre depuis son arrivée cet hiver. De son côté, Luis Henrique devrait également faire ses valises. Apparu à 49 reprises sous le maillot de l’OM en deux saisons, le joueur de 20 ans n’a inscrit qu’un seul but et délivré 6 passes décisives, et les Phocéens ne comptent plus sur lui. Une porte de sortie serait même proche de lui être trouvée, au Brésil.

Luis Henrique proche de quitter l'OM

Un temps annoncé dans le viseur du FC Nantes et du Torino, Luis Henrique pourrait finalement faire son retour au Brésil. En effet, selon les informations du journaliste Marcelo Hazan, l’Olympique de Marseille et Botafogo seraient en négociations pour le transfert de l’attaquant de 20 ans.

Un prêt avec option d’achat