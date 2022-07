Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Ribalta ont trouvé le successeur de Kamara

Publié le 9 juillet 2022 à 9h00 par Axel Cornic

Le successeur de Jorge Sampaoli désormais au club, Pablo Longoria et Javier Ribalta peuvent maintenant se concentrer sur le mercato. Les dossiers à régler sont nombreux à l’Olympique de Marseille et c’est notamment le cas au milieu de terrain, où Boubacar Kamara est parti à la fin de son contrat. Pour le remplacer, les dirigeants de l’OM auraient visiblement l’intention de miser sur un international français.

Le mercato de l’Olympique de Marseille rentre enfin dans le vif. A quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, beaucoup de choses restent à faire, puisque seulement deux recrues ont débarqué récemment avec Isaak Touré et Samuel Gigot. Trop peu pour un club qui va disputer plusieurs compétitions la saison prochaine, avec un retour en Ligue des Champions acquis à la toute fin de la dernière. Le gros chantier de l’été semble être le milieu de terrain, puisque l’OM a perdu un véritable pilier en la personne de Boubacar Kamara, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat et qui a décidé de rebondir à Aston Villa.

L’OM oublie Bakayoko...

Ce vendredi, TMW a révélé que l’OM aurait pris la décision d’oublier une piste pour son milieu de terrain. Il s’agirait en effet de Tiémoué Bakayoko, dont le prêt à l’AC Milan ne s’est pas vraiment bien passé. Avec seulement 18 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de propriété de Chelsea n’a pas été un élément central dans la conquête du Scudetto et son profil serait parfait pour oublier Kamara. Visiblement, c’est les dépenses liées à un éventuel prêt qui auraient refroidi l’OM.

Avant de revenir à la charge !

Ce samedi matin, le son de cloche est pourtant totalement différent dans les colonnes de la presse italienne ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’Olympique de Marseille aurait ouvert les discussions avec l’entourage de Tiémoué Bakayoko tout récemment et elles avanceraient doucement mais surement. Le Français doit en effet se trouver un nouveau club, puisque l’AC Milan souhaiterait casser son prêt de deux ans, tandis que du côté de Chelsea on ne semble pas du tout compter sur lui pour la saison prochaine. Il Corriere dello Sport confirme que la piste marseillaise serait actuellement la plus concrète pour Bakayoko.

