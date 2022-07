Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho plombe les plans de Longoria pour la succession de Kamara

Publié le 8 juillet 2022 à 19h15 par Hugo Chirossel

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche du remplaçant de Boubacar Kamara au milieu de terrain. Pablo Longoria aurait notamment ciblé Jordan Veretout, mais le dirigeant marseillais doit faire face aux exigences de José Mourinho, qui ne souhaite pas vendre son joueur, du moins pour le moment.

Difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Des départs et des arrivées sont encore attendus et Pablo Longoria et ses équipes sont toujours à la recherche du remplaçant de Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa.

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour le transfert de Depay https://t.co/cNWInqNBb0 pic.twitter.com/iibDXwiS2i — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

José Mourinho bloque Veretout

Le nom de Jordan Veretout a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines. Mais d’après les informations d’ Il Messaggero , cette piste est à oublier, tout du moins dans l’immédiat. En effet, José Mourinho aurait tout simplement bloqué le départ du milieu de terrain de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’AS Roma.

La Roma attend Frattesi