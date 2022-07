Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Mohamed-Ali Cho justifie son choix de snober Longoria sur le mercato

Publié le 8 juillet 2022 à 18h00 par Amadou Diawara

Malgré un intérêt prononcé de l'OM, Mohamed-Ali Cho a migré vers l'Espagne et s'est engagé en faveur de la Real Sociedad. Présenté ce vendredi par le pensionnaire de Liga, le crack de 18 ans est revenu sur les coulisses de son transfert et a expliqué pourquoi il avait snobé l'OM et d'autres clubs.

Auteur d'une saison brillante avec le SCO d'Angers, Mohamed-Ali Cho a tapé dans l'oeil de l'OM et de plusieurs autres clubs européens. Pour battre la concurrence sur ce dossier, Pablo Longoria a lancé les grandes manoeuvres. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le président de l'OM a réussi à trouver un terrain d'entente avec le SCO d'Angers pour un transfert à hauteur de 12M€, plus bonus. Alors qu'il ne lui restait plus qu'à se mettre d'accord avec Mohamed-Ali Cho, Pablo Longoria n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir gain de cause. Toutefois, les revendications salariales du joueur étaient un peu trop élevées et les concurrents ne manquaient pas. Et finalement, le patron de l'OM n'a pas réussi à s'entendre avec Mohamed-Ali Cho, qui était pourtant sa priorité de l'été.

«J'ai eu pas mal de propositions, mais...»

Malgré l'intérêt de l'OM et d'autres clubs, Mohamed-Ali Cho a préféré s'engager en faveur de la Real Sociedad. Lors de sa conférence de presse de présentation, l'attaquant de 18 ans a expliqué son choix. « C'est vrai, j'ai eu pas mal de propositions. C'était un peu compliqué pour moi et ma famille de gérer ça, mais j'en suis venu à être convaincu. Je suis venu ici pour progresser et gagner beaucoup, à la fois des matchs et des titres » , a confié Mohamed-Ali Cho ce vendredi, avant d'en rajouté une couche.

«Au début, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le club»

« Au début, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le club, je savais qu'ils jouaient en Europe, qu'ils se battaient généralement pour être parmi les quatre premiers de la Liga, mais je suis très content » , a poursuivi Mohamed-Ali Cho, avant de laisser clairement entendre qu'il ne regrettait pas son choix.

