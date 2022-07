Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Ribalta ont tranché pour le transfert de Veretout

Publié le 6 juillet 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Depuis le départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat, l’Olympique de Marseille cherche de boucler l’arrivée d’un milieu défensif. Le nouveau coach Igor Tudor pencherait visiblement pour Matias Vecino, libre depuis son départ de l’Inter, alors que ses dirigeants semblent travailler depuis plusieurs semaines avec l’ASRoma pour le transfert de Jordan Veretout.

Igor Tudor affrontera cette saison un défi de taille, avec la première Ligue des Champions de sa carrière d’entraineur principal. Mais avec quelle équipe ? De nombreux cadres ont quitté l’OM lors de cette fin de saison avec notamment Boubacar Kamara, qui n’a toujours pas été remplacé. Pourtant, les pistes ne manquent pas...

Tudor a glissé le nom de Vecino

D’après les informations de Sport Mediaset , Igor Tudor aurait réclamé deux transferts lors de son arrivée à l’OM et l’un d’eux concerne le poste de milieu défensif. Il s’agirait vraisemblablement de Matias Vecino, qui a quitté l’Inter à la fin de son contrat le 30 juin dernier et qui semblait déjà plaire à Jorge Sampaoli. Du côté de Pablo Longoria et de Javier Ribalta on semble toutefois toujours avoir préféré Jordan Veretout.

L’OM ne veut pas payer 15M€ pour Veretout