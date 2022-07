Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Nouvel échec en vue pour Longoria sur le mercato

Publié le 8 juillet 2022 à 23h15 par Hugo Chirossel

Malgré les arrivées d’Isaak Touré et Samuel Gigot, l’Olympique de Marseille cherche toujours un défenseur central après le retour de prêt de William Saliba à Arsenal. L’OM aurait ciblé Kim Min-Jae qui évolue à Fenerbahçe. Mais les Marseillais sont en concurrence avec Rennes dans ce dossier et les Bretons sont confiants.

Le mercato marseillais a du mal à se lancer. L’OM a pour le moment enregistré les arrivées d’Isaak Touré et Samuel Gigot, dont le transfert avait déjà été officialisé en janvier dernier. Pablo Longoria cherche toujours un défenseur central sur le marché, après le départ de William Saliba, de retour de prêt à Arsenal.

Mercato - OM : Mourinho plombe les plans de Longoria pour la succession de Kamara https://t.co/1sfuRQGjg4 pic.twitter.com/eAJXh8wfvL — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Rennes confiant pour Kim Min-Jae

Dans ce secteur de jeu, l’Olympique de Marseille a été associé à Kim Min-Jae. Âgé de 25 ans, il est sous contrat jusqu’en 2025 avec Fenerbahçe. Les Marseillais doivent faire face à la concurrence du Stade Rennais et Bruno Genesio s’est montré confiant dans ce dossier. Dans des propos relayés par Ouest-France , l’entraîneur rennais a confié qu’il avait été en contact avec le joueur, qu’il a entraîné pendant un an et demi à Beijing, en Chine.

« Je sais que ça évolue dans le bon sens »